Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Colegiului Fizioterapeutilor din Romania, Elena Caciulan, atrage atentia ca toate spitalele care trateaza pacienti cu COVID-19 ar trebui sa aiba angajati fizioterapeuti, care sa-i ajute pe bolnavi sa se miste si sa respire inca din timpul spitalizarii, dar mai ales dupa externare.…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 527 de persoane diagnosticate cu COVID și 36 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 607 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 227 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 21 pacienți…

- Pana astazi, 26 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.194.106 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 821 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.098.154 de pacienți au fost…

- Angajații unui centru de vaccinare din municipiul Botoșani au intrat in vizorul autoritaților dupa ce pe rețelele de socializare au aparut filmulețe in care unii dintre ei canta și danseaza in sala pentru imunizari.

- In așteptarea Valului 4 al pandemiei de COVID-19, Direcția de Sanatate Publica Ialomița face verificari in toate cele 4 spitale din județ, pentru a identifica vulnerabilitațile pe care unitațile medicale le intampina. Marea problema a tuturor spitalelor ialomițene este lipsa de medici specialiști care…

- Ministrul Sanatatii a declarat ca INSP estimeaza ca s ar putea sa ajungem la aproximativ 4.000 de pacienti spitalizati in perioadele de varf pandemic.Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a precizat astazi ca ultima raportare primita de la Institutul National de Sanatate Publica arata ca, in perioada…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 52 de persoane diagnosticate cu COVID și 17 suspecte de infecția cu noul coronavirus. In Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 3 paturi disponibile pentru pacienți COVID și 27 de ventilatoare libere, din care 5 pentru persoane…

- Varianta Delta ar afecta copiii mai mult decat celelalte variante de coronavirus, spun medicii din secțiile ATI. Numarul copiilor spitalizati cu COVID-19, in Statele Unite ale Americii, se dubleaza saptamanal, arata o analiza New York Times. Tulpina Delta nu numai ca infecteaza copiii cu o frecvența…