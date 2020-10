Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași mai sunt doar doua locuri la Terapie Intensiva, dupa ce, in cursul nopți trecute, doua persoane au decedat. Managerul Carmen Dorobaț a declarat ca spera sa fie organizate cele 6 paturi de Terapie Intensiva, promise la Spitalul CFR: ”La Iași, lucram la parametri…

- "Severitatea recesiunii si magnitudinea revenirii din 2021 vor depinde de evolutia crizei sanitare si raspunsul decidentilor, de impactul stimulentelor economice si de consecintele stimulentelor adoptate la nivelul UE", subliniaza Banca Mondiala. De asemenea, pentru a raspunde la consecintele…

- Autoritațile au anunțat, miercuri, ca mai au disponibil 127 de locuri pentru pacienții Covid, niciunul la terapie Intensiva. Asta in condițiile in care, numai in ultimele 24 de ore, au fost testate pozitiv 76 de persoane, iar in județ exista 593 de cazuri active.

- Psihologii s-au confruntat in ultima perioada cu un numar din ce in ce mai mare de persoane cu probleme. Se pare ca epidemia de COVID-19 produce efecte mai puțin vizibile in societate. Cei mai vulnerabili sunt tinerii și cadrele medicale, potrivit stiri.tvr.ro. Din ce in ce mai mulți tineri au probleme…

- Cadrele medicale ale Spitalului Județean Timișoara au lansat in aer baloane portocalii, joi, 17 septembrie, in fața unitații sanitare. Prin acest gest marcheaza Ziua Mondiala a Siguranței Pacientului. Au fost și aplauze pentru cei care lupta cu Covid-19.

- Doar 12 locuri erau libere ieri, total insuficient, spune la Europa FM, coordonatorul DSP București. „Ieri erau 5 la Balș și 7 la Babeș sau cam așa ceva. Am dat dispoziție sa se documenteze clar, sa avem informația incepand din 10 septembrie cate paturi sunt și cerem acestor spitale sa ne spuna clar…

- In Republica Moldova, capitala Chisinau este principalul focar de Covid-19. Fiecare al doilea caz este depistat acolo, spitalele sunt supraaglomerate iar cadrele medicale fac cu greu fata afluxului de bolnavi.

- Pandemia provocata de noul coronavirus poate fi de acum gestionata in Europa fara a inchide viata sociala in ansamblul sau, datorita pregatirii autoritatilor si cunostintelor acumulate in ultimele luni, a transmis joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP.