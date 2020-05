Stiri pe aceeasi tema

- Masurile pe care le-au luat spitalele pentru a face fața valului de infectari cu noul coronavirus au adus sistemul medical din California aproape de faliment, relateaza Agerpres.InCalifornia au fost ridicate spitale de campanie, a fost dublat numarul derezerve de terapie intensiva, au fost cumparate…

- Președintele Klaus Iohannis a facut marți prima sa declarație de la intrarea in starea de alerta. Șeful statului a facut un apel la respectare regulilor pentru a nu fi obligați sa reintram in starea de urgența. „Romania a trecut, de cateva zile, din starea de urgența in starea de alerta. In aceasta…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat masurile de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu virusul Covid-19 in unitatile de invatamant. Acestea au fost stabilite printr-un ordin...

- Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat ca in ciuda ridicarii starii de urgența, dupa 15 mai, masurile de protecție vor persista, iar oamenii care pot sa lucreze de la domiciliu, o vor face in continuare. „Nu va fi ca inainte de pandemie, va fi o stare de alerta cu masuri compensatorii. Virusul va exista…

- Klaus Iohannis afirma ca protejarea sanatații romanilor ramane obiectivul principal, indiferent ca vom avea masuri de distanțare sociala mai severe sau mai lejere dupa 15 mai. Presedintele anunta si principalele principii pe care se va baza relansarea economica in perioada urmatoare."Din pacate,…

- Premierul francez Edouard Philippe a declarat marti ca izolarea impusa drept raspuns la pandemia de COVID-19 a salvat 62.000 de vieti intr-o luna, dar ca mentinerea restrictiilor ar insemna sa se riste colapsul economiei, relateaza Reuters. In cadrul unui discurs sustinut in Parlament, Edouard Philippe…

- Momentul in care o mama isi imbratiseaza pentru prima oara bebelusul este unul special si mult asteptat, marcat de anticiparea bucuriei a de fi impreuna. La Maternitatea Arcadia, nimic nu umbreste acest moment. Masurile implementate in toata aceasta perioada, precum si echipa medicala pregatita sa gestioneze…

- Specialiștii in domeniu critica masurile luate de Guvern pentru susținerea economiei. Normele nu corespund in intregime așteptarilor mediului de afaceri și mulți se simt dezamagiți de varianta adoptata prin ordonanța de urgența, spune inttr-o analiza Daniel Anghel, partener coordonator servicii…