Stiri pe aceeasi tema

- Precizari importante au venit de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) București cu privire la spitalele de adulți și de copii care vor asigura asistența medicala de urgența in Vinerea Mare (14 aprilie) și de Paște. Noua spitale de adulti si copii, precum si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor…

- O explozie cauzata de o acumulare de gaze a avut loc la o șaormerie din comuna ilfoveana 1 Decembrie. Un angajat, o clienta și fiica ei de noua ani au ajuns la spital, scrie News.ro. Primele date arata ca cele trei persoane se aflau in incinta localului de tip fast food atunci cand a izbucnit incendiul.…

- Un incendiu a izbucnit la shaormerie situata in localitatea 1 Decembrie din județul Ilfov. In urma incidentului trei persoane au fost ranitre, printre care și un minor. Un apel la 112 semnala faptul ca are loc un incendiu la o shaormerie din localitatea 1 Decembrie din județul Ilfov. La scurt timp dupa…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu a avut loc la o shaormerie din județul Ilfov, in comuna 1 Decembrie. Trei persoane, printre care și un copil, aflați inauntru in momentul deflagrației, au fost grav ranite și transportate la spital. Printre raniți se afla și cel care servea in unitate, avand…

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5 au descoperit, impreuna cu reprezentanții Enel, mai multe tarabe dintr-o piața din sectorul 5 racordate ilegal la reteaua de energie electrica, in urma unor perchezitii…

- O parte din acoperișul spitalului TBC din Oravița, județul Caraș-Severin, s-a prabușit in urma cu cateva momente. La momentul producerii incidentului, in unitatea sanitara erau peste 150 de pacienți cu TBC și bolnavi cronic. „Pagubele sunt suficient de mari incat sa luam pacienții de aici și sa-i mutam.…

- Potrivit comunicatului, cele noua spitale care asigura asistența medicala de urgența in zilele de 23 și 24 ianuarie sunt:- Spitalul Clinic de Urgenta București Floreasca – tel: 021/599.23.00;- Spitalul Clinic de Urgenta Universitar – tel: 021.318.05.23 / 021.601.24.00 ;- Spitalul Clinic de Urgenta…

- Directorul Spitalului „Grigore Alexandrescu”, Radu Balanescu, este considerat plagiator, anunța ziarul Puterea. Jurnaliștii de la Puterea afirma ca o confirmare a acestui plagiat a venit de la Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) „Carol Davila” din București. Teza de doctorat controversata se…