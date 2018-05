Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea a participat la intalnirea autoritaților locale cu reprezentanții Bancii Europene, pentru a discuta despre posibilitatea incheierii unui accord pentru contractarea unui imprumut care va susține construirea spitalului regional. Autoritațile din Brașov au discutat, astazi, despre posibilitatea…

- Azi, 15 mai 2018 are loc la Primaria Brașov o intalnire de o imensa importanța intre Primarul George Scripcaru și reprezentanții BERD Londra, la care a fost invitata și Sorina Pintea, Ministrul actual al Sanatații. De ce consider ca e intr-atat de important acest meeting? Pentru ca poate pune „piatra…

- Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, declara la 22 martie ca banii pentru Arena Chișinau, care constituie contribuția statului, „nu sunt scoși din drumuri". Un raspuns oficial al Ministerul Finanțelor (MF), semnat de secretatul de stat al instituției, Tatiana Ivanicichina il contrazice insa. Documentul…

- Suma Chakrabarti, presedintele Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare - infiintata pentru a ajuta finantarea tranzitiei fostei Europe comuniste la economia de piata - vrea sa extinda activitatea...

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu directorul executiv al Departamentului instituții financiare al Bancii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Nick Tesseyman, președintele Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, și președintele Victoriabank, Bogdan

- Premierului Boiko Borisov i-a venit o noua ideea pentru realizarea proiectului Centralei Nucleare de la Belene. La forumul de investitii privitor la Balcanii de Vest, pe care Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) l-a organizat luni, la Londra, premierul bulgar a prezentat teza privind…

- Aflat in vizita la Chișinau, președintele Bancii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Suma Chakrabarti, a indemnat autoritațile moldovene sa continue reformele, constatand ca fața de precedenta sa vizita in Moldova, in urma cu patru ani, se vad si unele progrese, transmite mold-street.com

- In momentul producerii „jafului secolului", sistemul bancar din Republica Moldova a fost capturat de un grup restrans de persoane și nu funcționa pentru oameni. Este una din declarațiile presedintelui Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, Suma Chakrabarti, aflat in vizita de lucru la Chișinau,…