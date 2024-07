Un spital mobil, plasat in apropiere de Champs-Elysees, destinat ingrijirii pacienților in timpul Jocurilor Olimpice, inclusiv in cazul unei situații de sanatate excepționale, a fost inaugurat de ministrul Sanatații, Catherine Vautrin. Este o structura metalica, alba, la aproximativ cincizeci de metri de sensul giratoriu Champs-Elysees, care ofera o soluție complet autonoma de tratament: de la […] The post Spital mobil in centrul Parisului, special pentru JO appeared first on Puterea.ro .