Spital "inteligent" în China. Roboţii sunt meniţi să îi ajute pe medici să aibă grijă de pacienţi In spitalul inovator, robotii coodronasi cu ajutorul tehnologiei 5G ii vor ajuta pe medici sa aiba grija de pacientii bolnavi cu coronavirus. Pana in acest moment exista sase astfel de roboti. Robotii au rolul de a reduce interactiunea dintre personalul medical si pancienti, astfel incat sa fie redus si riscul ca medicii si asistentele sa se infecteze cu coronavirus. Mai exact, robotii pot lua temperatura pacientilor, pot duce mancarea in saloare si pot patrula pe holurile spitatului pentru a dezinfecta. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele de campanie din Wuhan, China, construite in 10-12 zile pentru a-i trata pe pacienții infectați cu noul coronavirus, funcționeaza deocamdata la maxim 50% din capacitate, potrivit cifrelor oficiale citate de Business Insider.Reușita Chinei, care a construit doua spitale de campanie in mai puțin…

- Un medic chinez a murit in urma unui stop cardiac brusc dupa ce a luptat cu noul coronavirus in prima linie, timp de 10 zile consecutiv, noteaza dailymail.co.uk.Song Yingjie, 27 de ani, a fost șeful unei echipe de la o clinica locala din provincia Hunan, situata in vecinatatea provinciei Hubei, epicentrul…

- Numarul de decese confirmate cauzate de noul coronavirus în China a ajuns la cel putin 490, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat miercuri 65 de noi cazuri de deces, relateaza AFP. În actualizarea sa zilnica, comisia de sanatate din provincia Hubei (centru), epicentrul…

- Autoritatile sanitare din provincia Hubei au anuntat luni ca alti 64 de oameni au murit din cauza infectiei cu coronavirus, bilantul deceselor in epicentrul epidemiei ajungand la 412. In total in China sunt 425 de morti. Un al doilea deces a fost raportat in afara Chinei.

- Autoritatile romane din turism recomanda evitarea calatoriilor in provinciile chineze afectate de coronavirus si mentioneaza, totodata, ca turistii care si-au cumparat vacante in China si vor sa isi anuleze calatoria, au posibilitatea sa isi recupereze integral sumele platite catre operatorii de turism,…

- Noul coronavirus identificat in orasul Wuhan din provincia chineza Hubei in decembrie anul trecut a provocat o epidemie care s-a extins atat in tara sa de origine cat si in afara ei. Bilantul acestei epidemii de pneumonie virala a ajuns marti la 106 morti in China, iar peste 4.500 de persoane au fost…

- In contextul focarului de pneumonie virala (coronavirus) din Republica Populara Chineza, provincia Hubei, localitatea Wuhan, Ministerul Afacerilor Externe recomanda amanarea calatoriilor in aceasta zona pana la normalizarea situației.Totodata, MAE recomanda cetațenilor romani care se afla…

- Malaysia a impus o interdicție temporara de calatorie pentru cetațenii chinezi din orașul Wuhan și provincia Hubei in incercarea de a impiedica raspandirea coronavirusului, in timp ce Mongolia a decis inchiderea graniței cu China, potrivit Al-Jazeera, potrivit Mediafax.Guvernul a decis sa…