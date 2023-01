Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Este vorba despre proiectul referitor la demolarea blocului camin nr. 1 și reabilitarea blocului camin nr. 2, aflate in una dintre zonele inca gri ale orașului, dar a carei transformare a inceput de aproape un an! Devizul general al acestui proiect a fost actualizat, rezultand o noua valoare…

- 23.429.906 de lei sau 4.753.866 de euro. Aceasta este valoarea pe care o vom suporta noi, brașovenii, in plus, ca urmare a inacțiunii administrației Coliban, acuza consilierul local Pamela Diaconu. Practic, este vorba despre un prejudiciu pentru comunitate, pentru ca administrația USR a ținut investiția…

- Lucrarile la cel mai mare parc fotovoltaic din Europa, care va fi construit in Arad, incep de anul viitor si vor costa 800 de milioane de euro. Investiția in parcul din zona Pilu-Graniceri este doar inceputul

- O companie specializata in distrugerea de deșeuri medicale este interesata sa investeasca in apropiere de orașul Cehu Silvaniei. Investiția ar urma sa inființeze zeci de locuri de munca. Numai ca ca nu toți locuitorii orașului sunt de acord cu o astfel de investiție. O echipa alcatuita din consilieri…

- FOTO| Lucrarile la Centrul de zi pentru persoane varstnice din Aiud se apropie de final: Cand va fi gata investiția de peste 4 milioane lei FOTO| Lucrarile la Centrul de zi pentru persoane varstnice din Aiud se apropie de final: Cand va fi gata investiția de peste 4 milioane lei Lucrarile la Centrul…

- Municipiul Targu Jiu va avea un centrul „Infotrafic“ pentru fluidiziarea circulației pe principalele strazi ale orașului. Proiectului are o valoare de 6,5 milioane de euro și este finanțat din fondurile europene.

- Bazin de inot acoperit in Sebes: Investiția de aproape 10 milioane de lei, pe masa consilierilor județeni Bazin de inot acoperit in Sebes: Investiția de aproape 10 milioane de lei, pe masa consilierilor județeni Consilierii județeni din Alba vor avea de aprobat, in ședința de miercuri, 26 octombrie,…

- FOTO| A fost predat amplasamentul pentru lotul 1 din primul proiect de mobilitate urbana din Alba Iulia: Investiție de peste 28 de milioane de lei FOTO| A fost predat amplasamentul pentru lotul 1 din primul proiect de mobilitate urbana din Alba Iulia: Investiție de peste 28 de milioane de lei Joi, 20…