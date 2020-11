Stiri pe aceeasi tema

- 10 persoane au decedat și mai multe au suferit rani grave in incendiul ce a avut loc sambata dupa-amiaza la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Piatra Neamț. Printre victime se pare ca se numara și medicul de garda, ce a incercat sa salveze pacienții. Un incendiu puternic a izbucnit sambata…

- Șapte persoane și-au pierdut viața sambata seara și una se afla in stare critica in urma izbucnirii unui incendiu la Secția de terapie intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț, a anunțat purtatoarea de cuvant a ISU Neamț, Irina Popa. MOISE GURAN prezice o prabușire fara precedent a economiei…

- Sapte pacienti intubati au decedat Un incendiu a izbucnit sambata seara, 14 noiembrie, la Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra-Neamt. Sapte pacienti intubati au decedat. Din primele informatii, incendiul s-a manifestat foarte puternic la sectia de Terapie Intensiva, unde se afla internate mai multe…

- Pompierii acționeaza cu 5 autospeciale de stingere și 1 autoscara la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Pentru identificarea eventualelor victime s-au constituit echipe de cautare-salvare. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

- Autoritațile sunt in alerta, sambata seara, din cauza unui incendiu izbucnit la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Incendiul a izbucnit la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Primele informații sunt ca opt persoane erau internate, la ora incendiului, la…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la Spitalul Județean din Piatra Neamț, la secția de Terapie Intensiva, acolo unde sunt internați mai mulți pacienți cu COVID-19. Mai multe echipaje de pompieri sunt la fața locului.Incendiul se manifesta cu flacara și degajare mare de fum, anunța ISU. Din cauza numarului…

- Pompierii au intervenit cu doua autospeciale pentru stingere și o autospeciala complexa pentru intervenție la un incendiu izbucnit intr-un apartament situat la al treilea etaj dintr-un bloc cu 10 etaje din municipiul Piatra-Neamț, anunța ISU Neamț, potrivit Mediafax.Aproximativ 20 de locatari…

- Pompierii ieseni au activat planul rosu de interventie in aceasta dimineata in urma producerii unui accident rutier in localitatea Lețcani. Un om a murit, iar alte sase persoane au fost transportate la spital, informeaza ISU Iasi. In accidentul rutier au fost implicate un autocamion, un autobuz și un…