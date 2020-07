Spital de campanie la Belgrad pentru COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei cresteri ingrijoratoare a cazurilor de Covid-19, autoritatile sarbe au decis, joi, sa inaspreasca masurile de restrictie implementate impotriva noului coronavirus. Totodata, au fost redeschise la Belgrad spitalele folosite in intregime de bolnavii de coronavirus, informeaza AFP, citata…

- Fluminense, unul din cele mai mari cluburi din Rio de Janeiro, a fost autorizat vineri sa nu joace pe emblematicul stadion Maracana, care gazduieste un spital de campanie pentru bolnavii de Covid-19, relateaza AFP.Federatia de fotbal din statul Rio de Janeiro a autorizat clubul brazilian sa…

- Autoritatile clujene, prefectul Mircea Abrudean si primarul Emil Boc, au facut, marti, receptia unui spital de campanie cu 350 de paturi, amenajat la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, pentru pacientii cu coronavirus, pentru eventualitatea ca va fi nevoie de el. "Nu este un spital, este o unitate medicala…

- Potrivit unor surse Bistrițeanul.ro, inca doi militari au fost depistați cu Covid-19. De data aceasta este vorba despre doi militari de la unitatea din Bistrița. Se pare ca cei doi sunt internați la infecțioase, iar colegii lor cu care au intrat in contact sunt in izolare. Este vorba despre doi militari…

- MApN pregateste instalarea unui spital militar de campanie la Timisoara Foto: Grupul de Informare Publica SMMIT COVID-19 Constanța Prefectul judetului Timis, Liliana Onet, a anuntat, marti, ca Ministerul Apararii Nationale pregateste instalarea unui spital militar de campanie la Timisoara, cel…

- O femeie din Neamț, suspecta de Covid-19, a refuzat sa mearga la spital și i-a anunțat pe medici ca prefera sa ramana singura in casa, cu cele doua pisici, decat sa fie internata și sa moara in spital. Femeia a povestit, intr-o scrisoare, ca prefera sa stea in casa și este dispusa sa faca o [...]

- Un spital militar modular de campanie va fi instalat in municipiul Bacau, in urmatoarele zile, urmand sa preia cazurile de imbolnavire cu COVID-19, se arata intr-un comunicat de presa remis, vineri, Agerpres, de filiala PNL.Potrivit sursei citate, decizia a fost luata la intalnirea pe care…

