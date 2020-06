Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta de amploare la Iasi si Bucuresti! Zece persoane din judetul Iasi au murit in ultimele saptamani dupa ce au baut alcool sanitar contrafacut. Spirtul ar fi continut alcool metilic, extrem de toxic. Poliția si procurorii au declanșat o ancheta in județul Iasi, precum și la București, acolo…

