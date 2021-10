Stiri pe aceeasi tema

- 20 de fotografii in care sint surprinși virstnici și voluntari tineri, campioni ai dialogului intre generații sint expuse in Parlament, transmite Noi.md. Expoziția ”Abilitațile digitale conecteaza generații”este organizata in parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) și este dedicata Zilei…

- Expozitia de fotografie "Shylock - ultimul rol", In Memoriam Ion Caramitru, prezentata de fotograful oficial al Teatrului National din Bucuresti, Florin Ghioca, va fi vernisata, vineri, in foaierul Teatrului National "Mihai Eminescu" din Chisinau. Potrivit unui comunicat de presa al TNB, transmis, marti,…

- In perioada 19 septembrie - 26 septembrie, la Monaco, in incinta Bisericii St. Paul are loc expoziția de pictura a artistului moldovean Ion Manolachi. Expoziția ”Viziuni și ginduri pe pinza" este cu acces liber (de la 10:00 pina la 20:00) și fiecare vizitator poate veni și nu doar pentru a admira tablourile…

- Expozitia de fotografie „Coast to Coast” semnata de artistul plastic Reszegh Botond va putea fi vizitata, la Galeria Institutului Cultural Roman de la Viena, in perioada 22 septembrie – 26 noiembrie....

- Expozitia "Enescu. Geniul si Festivalul. Chipuri de Iubire", care prezinta momente din viata marelui compozitor si din istoria Festivalului 'Enescu', prin fotografii si documente inedite, dintre care unele expuse in premiera, va fi vernisata, joi, la Sala Palatului. Potrivit unui comunicat al…

- Expozitia "Enescu. Geniul si Festivalul. Chipuri de Iubire", care prezinta momente din viata marelui compozitor si din istoria Festivalului 'Enescu', prin fotografii si documente inedite, dintre care unele expuse in premiera, va fi vernisata, joi, la Sala Palatului, potrivit agerpres.ro. Potrivit…

- O expoziție de arta plastica contemporana a Bienalei Internaționale de Pictura, ediția a VI-a, a fost inaugurata ieri la Centrul Expozițional ”Constantin Brincuși” din Chișinau, informeaza MOLDPRES. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Culturii, Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova și instituția-gazda.…

- Expozitia "Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane", coordonata de Muzeul National de Istorie a Romanei, care reuneste 835 de artefacte de exceptie din colectiile a 39 de muzee din Romania, va fi deschisa pe 30 septembrie la Muzeul National de Arheologie din Madrid. …