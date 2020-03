Stiri pe aceeasi tema

- Inca 10 persoane din Bistrița-Nasaud s-au adaugat celor 42 deja izolate la domiciliu și monitorizate de medicii DSP. Vineri, numarul total a ajuns la 52, persoane care s-au reintors din Italia, dar și familiile acestora. Numarul persoanelor izolate la domiciliu și aflate in monitorizarea Direcției…

- Cele 118 persoane in cazul carora s-a decis izolarea la domiciliu sunt monitorizate, in permanența, de catre medici din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba și nu prezinta niciun fel de simptome specifice. Acestea nu au voie sa iși paraseasca domiciliul. Reprezentanții Poliției se asigura…

- ■ duminica, prefectul a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ■ nemultumit ca n-a fost informat despre intoarcerea unor romani din Italia, se pare ca reprezentantul Guvernului in teritoriu a solicitat demiterea conducerii Directiei de Sanatate Publica ■ Apropierea de Romania a pericolului…

- Prefectul judetului Galati, Gabriel Avramescu, solicita demiterea directorului agentiei locale a Autoritatii Rutiere Romane, Nicolae Marin , pe care il acuza de lipsa de colaborare. Avramescu spune ca Nicolae Marin nu ar fi raspuns la telefon duminica seara, atunci cand in judet a ajuns un microbuz…

- Prefectul judetului Galati, Gabriel Avramescu, solicita demiterea directorului agentiei locale a Autoritatii Rutiere Romane, Nicolae Marin , pe care il acuza de lipsa de colaborare. Avramescu spune ca Nicolae Marin nu ar fi raspuns la telefon duminica seara, atunci cand in judet a ajuns un microbuz…

- Peste 50 de cazuri de varicela au fost inregistrate, de la inceputul anului, de catre reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Gorj in mai multe gradinite si scoli din judet. Și in țara au fost depistate mai multe cazuri, insa nu exista vreun risc, cel puțin deocamdata, de epidemie.

- Peste 800 de persoane din judetul Galati au fost diagnosticate, in ultima saptamana de raportare, cu viroze respiratorii si pneumonii, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP), Ani Nistor. Potrivit acesteia, un numar de 637 de persoane au fost inregistrate cu…

- DSP Brasov: 283 de cazuri de gripa raportate in perioada sarbatorilor, sapte brasoveni internati Doi copii, doi adulti si trei seniori au fost internati, cu gripa, in perioada sarbatorilor de iarna, mai exact, incepand din 16 decembrie 2019 si pana in 5 ianuarie 2020, potrivit datelor…