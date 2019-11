Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul lui Eintracht Frankfurt, David Abraham, risca o sanctiune aspra din partea Federatiei germane de fotbal (DFB) dupa ce l-a lovit pe antrenorul lui Freiburg, Christian Streich, aproape de finalul meciului de duminica dintre cele doua echipe, scrie presa internationala.

- Los Angeles FC a obținut calificarea in semifinalele play-off-ului campionatului nord-american de fotbal (MLS), vineri dimineața, dupa ce a trecut de rivala locala Los Angeles Galaxy, la care este legitimat Zlatan Ibrahimovic, scor 5-3, potrivit Mediafax.In partida disputata pe arena lui Los…

- Los Angeles Galaxy este ultima echipa calificata in semifinale Conferintei de vest a campionatului nord-american de fotbal, MLS, potrivit news.ro.Formatia lui Zlatan Ibrahimovic a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, pe Minnesota United. Gregus a marcat pentru gazde, in minutul…

- Spirite incinse și nervi intinși in meciul dintre Washington Capitals si Colorado Avalanche din liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata.Jucatorul echipei din capitala Statelor Unite, Tyler Lewington, s-a luat la bataie cu atacantul oaspetilor, Valeri Niciuskin.

- Atacantul egiptean Mohamed Salah (Liverpool), accidentat in meciul cu Leicester City, sambata, din Premier League, a suferit doar o entorsa usoara la glezna si ar putea fi apt de joc pentru partida cu Manchester United din 20 octombrie, scrie AFP. Lovit de mijlocasul ''vulpilor'',…

- Statul american Montana a fost lovit duminica de o furtuna de zapada, un fenomen meteorologic neobisnuit pentru aceasta perioada a anului, determinandu-l pe guvernatorul Steve Bullock sa declare stare de urgenta, relateaza luni dpa. "Dupa ce o furtuna de zapada a lovit statul nostru in mod suprinzator…

- Starul campioanei en titre din NFL, New England Patriots, Antonio Brown, a fost concediat de conducerea clubului dupa ce a fost acuzat de viol, el facand obiectul unei anchete federale, scrie AFP.

- ​Politicianul american Bernie Sanders a fost protagonistul unui moment amuzant. Acesta a fost lovit de un sac de box.Bernie Sanders, politician american în vârsta de 77 de ani, este ridiculizat dupa ce a aparut un video în care acesta încearca sa loveasca un sac de box. Rezultatele…