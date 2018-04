Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi tineri, invinuiți ca au omorat cu sange rece doi minori din satul Untești, raionul Ungheni, vor fi anunțați in urmarire generala. Identitatea presupusilor ucigasi, care au cate 20 de ani, a fost stabilita, iar dosarul - trimis in judecata.

- Au furat tot ce se putea dintr-un magazin din satul in care locuiesc, chiar și casa de marcat, apoi au intrat peste un batran invalid și i-au furat banii din pensie. Au ascuns apoi bunurile intr-o cladire dezafectata. Este isprava a doi tineri din Cotu Ciorii, unul dintre ei fiind minor, care au crezut…

- Planeta s-a intunecat aseara. Mai multe tari, printre care si Moldova, au marcat ieri Ora Pamantului. Autoritatile, agentii economici, dar si simplii cetateni au fost indemnati sa stinga lumina pentru 60 de minute, in intervalul orelor 20.30 - 21.30.

- Felicia Ojog, a obținut titlul de campioana in cadrul Campionatul Republicii Moldova la sah rapidintre tineret ce s-a desfașurat in perioada 23-24 martie, fiind organizat de Federatia de Șah a Republicii Moldova.

- Formatia Gaz Metan Medias a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Concordia Chiajna, intr-un meci din etapa a doua a play-out-ului Ligii I, in care golul doi al gazdelor a fost marcat in minutul 90, din penalti, informeaza news.ro.Gazdele au deschis scorul prin Joao Diogo,…

- Radu a fost unul dintre concurenții de la Exatlon. Recent, acesta a acordat un interviu, in care a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. Atunci cand și-a pierdut fratele, parinții, dar și soția. „Sunt din Cluj, am aproape 48 de ani si am doi copii, o fata de 19 ani si […] The post Drama…

- Serban Huidu, Ioana Petric si Codrut Keghes revin la Prima TV incepand de miercuri, 28 februarie, de la ora 20.30, cu un nou sezon „Cronica Carcotasilor“. Repoterii „Adevarul“ au patruns pe platourile de filmare pentru a surprinde cum decurge pregatirea unei astfel de productii.

- Doi tineri din raionul Orhei au fost retinuti, fiind suspectati de comiterea a cel putin trei furturi in Capitala. Acestia au fost surprinsi de camerele de supraveghere instalate intr-un magazin cand fura o masina de insurubat in valoare de 2.500 de lei.