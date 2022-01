Spionul de tastatură In urma cu vreo 10-15 ani, Vadim Tudor, dar și mulți ziariști de la publicații cotidiene, scriau ca politicianul cutare e spion KGB, american sau francez. Se folosea și o forma mai blanda: „e omul rușilor” sau „omul francezilor”. In proporție de 80% – naluciri, rautați, manevre de eliminare din joc, mai toate fara rezultat […] The post Spionul de tastatura first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naționalismul legionarilor era antiliberal, ceea ce e ca și cum un fir de iarba ar vrea sa fie antivegetal. Naționalismul lui Ceaușescu era gaunos prin neadevarul ca s-ar putea trage din vremuri preliberale. Naționalismul lui Vadim Tudor era un amestec de legionarism și ceaușism. Azi avem naționalismul…

- La primul scrutin, din 26 noiembrie 2000, din 17.699.727 de alegatori inregistrați s-au exprimat 11.559.458 (65,31%), dintre care numai 10.839.424 au fost validate (720.034 voturi anulate, in timp ce diferența care ii desparțea pe primii doi clasați a fost de 897.980 voturi). Citește și: 40.000 de…

- Ai nevoie de tastatura in limba romana le calculatorul tau. Iata ce trebuie sa faci și cum activezi tastatura in limba romana ca sa scrii cu diacritice. Pentru a adauga tastatura in limba romana in Windows 10 trebuie sa: Cum activezi tastatura in limba romana ca sa scrii cu diacritice Apeși pe Start…

- Vasile Dincu si Sorin Grindeanu nu sunt doriti in functii de ministri de catre mai multe organizatii PSD pentru ca „nu au avut performante electorale”, anunta o publicatie foarte apropiata de PSD, stiripesurse.ro. Publicatia este patronata de Iosif Buble, sotul deputatei PSD Diana Tusa. Buble este el…

- Daca iți dorești o tastatura noua și vrei ceva mai puțin monoton decat tastatura standard cu care o deții deja, atunci s-ar putea sa fii interesat sa afli ca Logitech a anunțat o tastatura nou-nouța sub forma Logitech Pop Keys. Dupa cum puteți vedea in fotografia de mai sus, aceasta este o tastatura…

- Un agent chinez al serviciilor de informatii ale Beijingului a fost gasit vinovat de spionaj economic de un tribunal federal din Statele Unite, pentru tentativa de furt de tehnologii spatiale, a anuntat Departamentul de Justitie al Statelor Unite. Spionul ar fi incercat sa fure informații despre un…

- Un caz foarte controversat, desfasurat la Berlin, ar putea provoca un nou conflict diplomatic intre Rusia si Germania. Serviciile germane de securitate cred ca un barbat gasit mort langa ambasadei Rusiei de la Berlin luna trecuta era un agent sub acoperire al serviciului rus de informatii FSB. Barbatul…

- Militarii detașamentului din orașul Cetatea Alba din Ucraina au depistat tehnica de filmare ascunsa au fost depistate in bagajul unui barbat. Potrivit presei locale, cetațeanul Japoniei, calatorea cu un autobuz de ruta regulata.și s-a prezentat la punctul de control Palanca, transmite Noi.md. {{553866}}In…