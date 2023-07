Purtatorul de cuvant al Direcției Principale de Informații din Ministerul Apararii de la Kiev, Andri Iusov, a declarat ca serviciile ucrainene de spionaj dețin informații despre posibile pregatiri pentru noi revolte in Rusia, dupa rebeliunea organizata de șeful grupului Wagner, Evgheni Prigojin. Iusov a fost intrebat de jurnaliști daca deține informații despre planuri de organizare a unor noi revolte in Rusia. “Da, exista date. Dar de ce le-am impartași acum? Noi ințelegem ca si Serviciul Federal de Securitate (al Rusiei, n.r.) ne poate urmari. Ne-ar inregistra cu placere. Haideți sa nu le ușuram…