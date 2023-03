Presedintele american Joe Biden a fost primit vineri ca un „mare prieten” in Canada in prima sa vizita oficiala in aceasta tara, care a dus la un acord privind imigratia ilegala, un subiect delicat in prezent intre cei doi vecini si aliati. Democratul de 80 de ani, intre doua glume despre hochei si esecul celor […] The post Spionii lui Joe Biden i-au transmis sefului SUA care este adevarata relatie intre Rusia si China first appeared on Ziarul National .