Spionii britanici: Soldaţii ruşi şi-au doborât din greşeală propriile avioane Vladimir Putin a apreciat greșit situația din Ucraina, iar unii soldați ruși au refuzat sa execute ordinele și chiar si-au doborat din greseala propriile avioane, potrivit șefului agenției britanice de informații GCHQ, citat de CNN. Intr-un discurs la Canberra, Australia, directorul GCHQ, Jeremy Fleming, a spus: “Se pare din ce in ce mai mult ca Putin a apreciat greșit situația. Este clar ca a judecat greșit rezistența poporului ucrainean”. Fleming a spus ca Putin a supraestimat capacitatea armatei ruse de a obține o victorie rapida. “Am vazut soldați ruși – lipsiți de arme și cu moralul cazut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a apreciat greșit situația din Ucraina, iar unii soldați ruși au refuzat sa execute ordinele și chiar si-au doborât din greseala propriile avioane, potrivit șefului agenției britanice de informații GCHQ, citat de CNN. Într-un discurs la Canberra, Australia, directorul…

- Aliații sunt ”hotarați sa faca tot ce pot pentru a spijini Ucraina”, insa NATO are responsabilitatea de a se asigura ca razboiul nu va escalada dincolo de granița ei, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, inaintea reuniunii de urgenta a NATO de joi, de la Bruxelles, citat…

- „Rusia e pregatita sa coopereze”, mai transmite Moscova. Pe de alta parte, Rusia e vizata de alte sancțiuni. Astazi, sunt așteptate și discuții intre Joe Biden și președintele chinez, dar și intre Vladimir Putin și Emanuel Macron.Moscova a precizat ca incarcaturile cu arme occidentale aduse in Ucraina…

- Cu cine ține China in razboiul dintre Rusia și Ucraina? Ambasadorul chinez in SUA: Conflicul nu ne face bine Multa lume se intreaba cum se raporteaza de fapt China la razboiul din Ucraina. Un posibil raspuns poate veni de la ambasadorul Chinei in SUA, Qin Gang, care a scris un articol de opinie in Washington…

- China este presata sa iși foloseasca influența pe care o are asupra Rusiei pentru a opri bombardamentele. Președintele chinez Xi Jinping i-a avertizat pe liderii francez și german ca sancțiunile impuse Rusiei ar putea trage in jos economia globala, in timp ce Europa a intensificat o campanie de lobby…

- Dupa ce Australia a cerut Chinei sa se opuna Rusiei in conflictul din Ucraina, autoritațile de la Beijing au transmis ca prietenia cu aceasta țara este "solida ca o stanca", iar relațiile dintre cele doua state sunt foarte stranse, potrivit șefului diplom

- Secretarul de stat american, care s-a intalnit duminica dimineața cu ministrul ucrainean de externe la granița Poloniei, a discutat și cu omologul sau chinez Wang Yi, acesta transmițand ca Beijingul se opune oricaror mișcari ”care ar pune gaz pe foc” in Ucraina, potrivit ministerului chinez de externe…

- Australia a reprosat vineri Chinei ca este "colacul de salvare" al Rusiei, pentru ca nu a denuntat invazia rusa din Ucraina si din cauza deciziei sale "inacceptabile" de a relaxa restrictiile asupra importurilor de grau rusesc, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…