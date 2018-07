Stiri pe aceeasi tema

- Unii republicani si democrati din Congres cauta raspunsuri in legatura cu intelegerile la care Trump s-ar putea sa fi ajuns cu Putin la intalnirea lor de doua ore ce a avut loc lunea trecuta in capitala finlandeza, intalnire la care au fost insotiti doar de interpretii lor. Casa Alba se confrunta cu…

- Interviu cu Janusz Bugajski Janusz Bugajski. Foto: CEPA. În zilele Summitului NATO am înregistrat opinia lui Janusz Bugajski, de la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene de la Washington, autorul unei carti amplu citate în urma cu vreo 15 ani, tradusa la Editura Radioului,…

- El a spus ca s-a exprimat prost la Helsinki, atunci cand a declarat ca nu are vreun motiv sa nu creada dezmintirile lui Putin cu privire la amestecul Moscovei in alegerile americane."Am acceptat concluziile serviciilor noastre de informatii potrivit carora Rusia s-a amestecat in alegerile din 2016",…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a oferit luni, dupa intalnirea de la Helsinki cu Donald Trump, sa permita Statelor Unite interogarea agentilor rusi acuzati de amestec in alegerile americane din 2016

- As we welcome the presidents to the summit in Helsinki, we @hsfi want to remind them of the importance of free press. 300 billboards on the routes from the airport to the summit are filled with news headlines regarding presidents’ attitude towards the pressfreedom. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/KmYJtLyeNE—…

- Problema Scutului antiracheta de la Deveselu, care i-a iritat pe rusi inca din momentul in care s-a anuntat ca va fi construit, ar putea fi discutata de presedintii Trump si Putin la summitul de la Helsinki, a declarat consilierul presedintelui rus Iuri Usakov, citat de agentia Sputnik. Totusi, scutul…

- Sondajul survine in contextul in care cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca luni la Helsinki pentru o discutie extrem de asteptata menita a intari relatiile dintre SUA si Rusia, cele doua mari puteri rivale.Majoritatea celor 2.052 de participanti la sondajul YouGov realizat pentru dpa…

- Luni, 16 iulie, Trump se va intalni cu Putin la Helsinki, in Finlanda, iar cei doi ar urma sa discute despre relatiile dintre SUA si Rusia si despre "alte probleme de securitate nationala". "Asadar, va fi vorba de NATO, de Marea Britanie, unde sunt tensiuni, si de Putin. Sincer, Putin ar putea sa fie…