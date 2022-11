Stiri pe aceeasi tema

- Prognozele meteo pe termen lung realizate de firmele de specialitate Maxar Technologies LLC si Marex arata ca Europa va avea o luna noiembrie cu temperaturi peste medie, o veste buna pentru gospodariile ingrijorate de costurile cu incalzirea dar si pentru guverne, preocupate sa mentina stocurile de…

- Rusia trimite tot mai multe trupe in orașul cheie Herson, din sudul Ucrainei. Pregatește strazile de aparare, spune șeful spionajului ucrainean. Rușii au luat Hersonul inca din primele zile ale razboiului, dar trupele ucrainene preseaza tot mai mult. Autoritațile de ocupație au anunțat ca vor inființa…

- Rusia a atacat ținte din Kiev cu drone și in noaptea care tocmai s-a incheiat. Explozii puternice s-au auzit in sudul țarii, dar și in localitați din regiunea ucraineana Sumi, din nord-est. Kievul a reacționat vehement dupa atacul cu drone kamikaze lansat de ruși. Numai in Kiev au murit cel puțin 4…

- Invadatorii ruși au atacat orasul ucrainean Zaporojie in dimineața de 22 septembrie, mai multe explozii fiind semnalate inainte de declansarea alertei de raid aerian, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O putere mondiala continua sa-și extinda dependența de energia Rusiei, iar achizițiile sale de produse petroliere, gaze naturale și carbune au crescut cu 75% de la inceputul razboiului declanșat de Putin in Ucraina. Astfel, China a platit din martie și pana in iulie 2022 Moscovei nu mai puțin de…

- La sase luni de la invadarea Ucrainei de catre Putin, eforturile de a consolida regiunea Marii Negre au ridicat semne de intrebare cu privire la motivul pentru care aceasta actiune nu a fost initiata inainte, scrie Bloomberg, intr-un comentariu intitulat ”NATO, in cursa pentru a contracara amenintarea…

