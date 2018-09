Doi agenți secreți ai Rusiei au fost reținuți in Olanda, in drumul lor catre un laborator chimic din Elveția in care se fac verificari legate de acuzațiile la adresa Moscovei de tentativa de omor cu un agent neurotoxic, anunța DPA , care citeaza ziare din Elveția și din Olanda. Cotidianul elvețian Tages-Anzeiger a scris joi seara, citand surse anonime, ca spionii ruși vizau laboratoarele Spiez, instituție guvernamentala care este implicata in efectuarea de analize in dosarul otravirii fostului spion Skripal, dar și in anchetele care vizeaza atacurile chimice din Siria. Serviciul secret federal…