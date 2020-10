Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanți ai misiunilor diplomatice, ȋnsoțiți de reprezentanți din cadrul AEP, vor vizita mai multe secții de votare din București, in diverse momente ale zilei, inclusiv la deschiderea și inchiderea votarii, anunța Autoritatea Electorala Permanenta. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) organizeaza…

- Pelerinajul Sf. Cuvioase Parascheva de la Iași va ține șapte zile in loc de trei zile, așa cum se intampla de obicei. Organizatorii au facut modificarea pentru a permite credincioșilor sa participe la pelerinaj, respectand regulile de protecție sanitara in contextul epidemiei. Biroul de Presa al Arhiepiscopiei…

- Majoritatea politicienilor depun eforturi considerabile sa-și ascunda rufele murdare. Nu și premierul israelian Benjamin Netanyahu, scrie Washington Post.De-a lungul anilor liderul israelian a ajuns sa fie cunoscut de angajații casei pentru musafiri a președintelui SUA pentru „încarcatura…

- Cotidianul german Die Welt, citat de presa de la Atena, susține, intr-un articol publicat marți, ca președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan ar fi vrut sa provoace un incident militar cu Grecia in Mediterana de est. Articolul, intitulat „Razboiul calculat al lui Erdogan”, spune ca ”daca ar fi fost…

- Seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, a anuntat ca demisioneaza din functie in cadrul unei conferinte de presa. Vasilescu a facut anuntul la finalul unei conferinte de presa in care s-a vorbit despre cea mai mare captura de hasis din istoria Politiei Romane. „In ultimul timp, am constatat un atac…

- Presedintele a parasit sala de briefing a Casei Albe la aproape trei minute dupa ce incepuse sa vorbeasca, fara o explicatie, in timp ce un agent al serviciului de securitate i-a cerut sa iasa. "A fost un schimb de focuri in fata Casei Albe", a declarat Trump reporterilor dupa ce s-a intors cateva minute…

- Consulatul Statelor Unite la Hong Kong respinge drept ”absurde” acuzatii din presa chineza potrivit carora intalniri intre diplomati americani si politicieni in favoarea democratiei ar incalca legea securitatii nationale impusa de Beijing fostei colonii briotanice, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cotidianul…

- Presa nu va avea acces la Convenția Naționala Republicana care va avea loc in aceasta luna și in care președintele Trump va fi renominalizat pentru un al doilea mandat la Casa Alba din partea Partidului Republican, a confirmat o purtatoarea de cuvant, citata de The Guardian.