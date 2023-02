Stiri pe aceeasi tema

Rusia și Belarus desfașoara inca o saptamana de exerciții militare comune, a declarat Ministerul belarus al Apararii, cel mai recent semn de cooperare intre aliații vecini, in contextul invaziei Moscovei in Ucraina, scrie CNN.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat vineri ca a arestat "sapte agenti rusi" in regiunea Dnipro, in estul tarii, suspectati de spionaj in favoarea Moscovei, informeaza AFP, relateaza Agerpres.

Paza de Coasta a SUA a declarat miercuri ca monitorizeaza o nava rusa in apropierea insulelor Hawaii. De asemenea, aceștia au spus ca se coordoneaza cu Pentagonul și ofera actualizari ale navei. Nava este monitorizeaza de cateva saptamani, scrie Business Insider.

Autoritatile ruse l-au declarat vineri "agent al strainatatii" pe popularul actor Arthur Smolianinov, care a afirmat ca este gata sa lupte alaturi de trupele ucrainene impotriva Moscovei, informeaza AFP, citat de Agerpres.

Directorul serviciilor militare ucrainene de informatii Kirilo Budanov a implinit la 4 ianuarie varsta de 37 de ani. El a primit un tort de la apropiați, sub forma de harta, care semnifica Rusia.

Potrivit reprezentantului serviciilor de informații ucrainene, in Crimeea exista portavioane rusești cu arme nucleare terestre, aeriene și maritime.

In prezent, autoritațile americane nu vad semne de pregatire a unei ofensive rusești asupra Kievului, dar monitorizeaza situația, a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, la un briefing pentru jurnaliști, relateaza RADOR.

Ivan Fedorov, primarul exilat al orasului Melitopol, a declarat intr-un interviu acordat unei televiziuni ucrainene ca trupele rusesti din oras se "redistribuie" si ca acum sunt "panicate", avand in vedere loviturile ucrainene asupra orasului din weekend, transmite CNN, citat de news.ro.