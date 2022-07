Spionajul industrial, noua prioritate a lui Vladimir Putin

Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul mizeaza pe spionajul industrial pentru dezvoltarea Rusiei, in contextul in care aceasta tara se confrunta cu o mulțime de sanctiuni occidentale din cauza razboiului din Ucraina, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin. „Ca si in trecut, una dintre prioritatile in activitatea SVR (serviciile…

- Valdimir Putin a cerut serviciilor de informatii externe sa faca o prioritate din spionajul industrial, mizand pe acesta pentru dezvoltarea Rusiei, in contextul in care tara se confrunta cu sanctiuni.

- Razboi in Ucraina, ziua 115. Președintele rus a facut tot ce a putut pentru a demonstra, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, ca țara sa nu a ajuns un paria pe plan global, in urma razboiului din Ucraina. Vladimir Putin a vorbit despre Ucraina, Uni

- Un jurnalist de investigație, Andrei Soldatov, cunoscut pentru reportajele sale despre serviciile secrete a declarat ca a fost pus pe lista persoanelor urmarite și ca autoritațile ruse i-au inghețat conturile bancare, potrivit The Guardian. Andrei Soldatov, care a cofondat site-ul Agentura.ru, a scris…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus in gluma luni ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina si de sanctiunile devastatoare occidentale la adresa tarii sale, relateaza Reuters.…

- Avertisment din partea serviciilor de informații americane: președintele rus Vladimir Putin se pregatește pentru un razboi lung in Ucraina și nici victoria in est nu ar putea pune capat conflictului. Intre timp, lupte aprige continua in est, unde Rusia incearca sa caștige teren. Moscova și-a reorientat…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu intentioneaza sa isi limiteze dorinta de ocupare numai la regiunea Donbas din Ucraina, ci vrea sa extinda conflictul si in Transnistria, regiune separatista din Republica Moldova, a declarat astazi sefa serviciilor de informatii ale SUA, Avril