- Administratia Vladimir Putin are dovezi ca Marea Britanie este implicata direct in comiterea atacului chimic din Siria, pentru a-l atribui Administratiei Bashar al-Assad, anunta Ministerul rus al Apararii.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat, joi, ca este 'evident' ca regimul sirian inca mai dispune de un arsenal de arme chimice dupa atacul imputat Damascului asupra unei zone controlate de rebeli, insa a exclus pentru moment participarea Germaniei la o eventuala operatiune militara impotriva…

- Atacul chimic produs la periferia Damascului a fost comis de organizatia umanitara insurgenta Castile Albe, fiind o inscenare, acuza Statul Major al armatei Rusiei. - continua -

- Denuntatorul Cambridge Analytica, Christopher Wylie, sustine ca datele adunate de companie de la Facebook ar putea proveni de la peste 87 de milioane de utilizatori si ar putea fi depozitate in Rusia, relateaza CNN.

- Rusia a reiterat ca respinge acuzatiile ca ar fi piratat computere ale guvernului german, facand, ironic, o comparatie cu intrarea armatei ruse in Berlin, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza...

- Germania a aprobat constructia si exploatarea conductei de gaz Nord Stream-2, implementata de Rusia, care ar urma sa transporte gaze intre cele doua tari, au informat, ieri, operatorul proiectului si Autoritatea Maritima de la Berlin, transmite Reuters.

- Un an de zile a stat jurnalistul german de origine turca, Deniz Yucel, in arest preventiv in Turcia. Saptamana trecuta, procuratura turca a formulat, in sfarsit, punerea sub acuzare pentru sprijinirea terorismului, cerand 18 ani de inchisoare. Vineri, Yucel a fost eliberat, iar seara a aterizat la Berlin.…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care intreprinde vineri o vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia…