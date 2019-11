Spionaj la Twitter: doi foşti angajaţi au fost inculpaţi. Lucrau în favoarea Arabiei Saudite ”Acesti agenti sauditi au intrat in sistemele interne ale Twitter cu scopul de a obtine informatii personale despre opozanti ai regimului saudit si alte mii de utilizatori” ai retelei de socializare, a anuntat miercuri, intr-un comunicat, procurorul federal din california David Anderson. ”Noi nu vom lasa intreprinderile sau tehnologiile americane sa devina instrumente ale reprimarii unor regimuri straine”, a subliniat el.



