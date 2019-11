Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a dat ordin Agentiei de Securitate Militare a Serbiei (VBA) sa ancheteze un posibil caz de spionaj, dupa ce in spatiul public a aparut o inregistrare in care un diplomat rus inmaneaza o suma de bani unui inalt responsabil sarb, a anuntat miercuri sefa guvernului…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a dat ordin Agentiei de Securitate Militare a Serbiei (VBA) sa ancheteze un posibil caz de spionaj, dupa ce in spatiul public a aparut o inregistrare in care un diplomat rus inmaneaza o suma de bani unui inalt responsabil sarb, a anuntat miercuri sefa guvernului Ana…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a fost internat la spitalul militar din Belgrad la 15 noiembrie. Dupa doua zile in care nu s-au oferit alte detalii despre starea de sanatate a șefului de stat, ministerul Sanatații a facut duminica declarații, transmite dpa, citat de Agerpres. Potrivit ministrului,…

- Serbia achizitioneaza exclusiv armament defensiv si nu va cumpara arme care ar putea avea drept rezultat impunerea unor sanctiuni impotriva sa, a afirmat presedintele sarb Aleksandar Vucic, care a precizat ca tara sa nu are intentia de a ataca pe nimeni, transmite miercuri Tanjug potrivit Agerpres.…

- In cazul semnarii acestui acord, Serbia devine astfel primul stat din afara fostei URSS care se apropie de Uniunea Economica Euroasiatica, un proiect de cooperare regionala conceput si condus de Rusia, care mai grupeaza Belarus si Armenia (in Europa) si Kazahstan si Kirgizstan (in Asia Centrala).…

- Premierul albanez Edi Rama, omologul sau nord-macedonean Zoran Zaev si presedintele sarb Aleksandar Vucic doresc sa promoveze o regrupare a tarilor din aceasta regiune fragila si divizata, ceea ce ar duce la punerea in aplicare a "patru libertati fundamentale: liberul schimb de marfuri, de servicii…

- ​Președintele rus Vladimir Putin considera ca divizarea Kosovo este singura soluție corecta care va asigura pacea în aceasta regiune. Moscova a declarat pentru prima data ca Kremlinul este în favoarea convenirii unui compromis care, dupa cum subliniaza ei, nu va fi un precedent, potrivit…

- Prima autostrada construita de chinezi in Europa a fost deschisa traficului in Serbia. Autostrada E-763 face parte dintr-o retea trans-europeana de autostrazi care face legatura intre Gdansk si Atena, precum si intre Istanbul si portul Bar de la Marea Adriatica. Pe aceasta autostrada, romanii vor putea…