Spionaj în Vatican, hackerii chinezi s-au infiltrat în serverele Papei Un mesaj-troian, folosind o scrisoare (adevarata) a secretarului de stat. Conform unei reconstituiri detaliate a unei companii americane, hackerii din Beijing au piratat serverele în luna mai, în timpul negocierilor delicate pentru restabilirea relațiilor diplomatice, scrie Il Corriere della Sera.

O scrisoare de condoleanțe pentru moartea unui episcop chinez, semnata de cardinalul Pietro Parolin și trimisa prin e-mail catre Holy See Study Mission din Hong Kong.



Potrivit companiei americane de monitorizare privata Recorded Future, e-mailul conținea un malware introdus de hackerii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hackeri cu legaturi cu Guvernul chinez s-au infiltrat in retelele informatice ale Vaticanului - inclusiv a reprezentantului Bisericii Catolice la Hong Kong -, dezvaluie miercuri o companie americana in domeniul securitatii cibernetice, Recorded Future, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Potrivit…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a intalnit marti la Londra cu premierul britanic Boris Johnson, care se afla in relatii reci cu China, dupa ce a criticat interventia acesteia in Hong Kong si a decis sa excluda compania chineza de telecomunicatii Huawei din reteaua 5G britanica, potrivit…

- "Corporatii precum Google, Microsoft, Yahoo si Apple s-au dovedit a fi prea dornice sa colaboreze cu Partidul Comunist chinez", este de parere William Barr, secretarul american al Justitiei si procurorul general al SUA. Aceleasi acuzatii le sunt aduse unor companii de productie de la Hollywood.…

- Australia și-a avertizat marți cetațenii ca ar putea fi victime ale „detenției arbitrare” în China, acesta fiind ultimul semn al tensiunii în creștere între cele doua țari, relateaza AFP și The Guardian.Ministerul de Externe australian a emis avertismentul în…

- China a anuntat marti "represalii" dupa decizia Washingtonului de a interzice exporturile de materiale de aparare sensibile catre Hong Kong din cauza unei controversate legi privind securitatea nationala pe care Beijingul a impus-o acestui teritoriu, potrivit AFP. Ignorand apelurile statelor occidentale,…

- Presedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a declarat marti ca modelul 'o tara, doua sisteme' impus in Hong Kong s-a dovedit un esec pentru ca Beijingul si-a tradat promisiunile de a pastra un grad inalt de autonomie pentru acest teritoriu pe perioada de 50 de ani dupa revenirea revenirea fostei…

- Statele Unite au solicitat miercuri o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pe tema controversatei legi de securitate dorite de Beijing pentru Hong Kong, dar China s-a opus desfasurarii acesteia, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP. In baza noilor proceduri introduse…

- Documentul, obținut de The Saturday Telegraph, conform The Sun, are 15 pagini și ar conține informații obținute de la serviciile secrete din SUA, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelanda. Acesta arata ca Republica Chineza, prin pastrarea secretului din jurul virusului, a generat un ”atac la…