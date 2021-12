Spionaj economic. Eminent profesor de la Harvard, mituit de China. Banii veneau din Wuhan, epicentrul Covid-19

Stiri pe aceeasi tema

- Un eminent profesor de chimie de la Harvard, Charles Lieber, a fost gasit vinovat de un tribunal federal din Boston pentru ca a ascuns autoritatilor legaturile sale cu un program chinez suspectat de spionaj economic de catre Statele Unite. Profesorul ar fi beneficiat de milioane de dolari de la guvernul…

- Noile forme ale coronavirusului induc oamenii in eroare, motiv pentru care specialiștii au realizat un nou studiu prin care au stabilit, care este ordinea simptomelor de infectare cu COVID. Potrivit unui studiu publicat joi de revista PLOS Computational Biology, ordinea simptomelor pe care le manifesta…

- O vanzatoare din piața de animale din orașul Wuhan, situat in provincia Hubei, care s-a infectat pe 11 decembrie 2019, este considerata, oficial, primul caz cunoscut de imbolnavire de COVID-19 din lume, potrivit unui studiu aparut in luna noiembrie in revista Science. Anterior, primul caz de imbolnavire…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat marti pactul de securitate pentru zona indo-pacifica incheiat intre Statele Unite, Marea Britanie si Australia ( AUKUS) de alimentare a tensiunilor regionale incercand sa contracareze China, relateaza Reuters. Putin s-a adresat la un forum de investitii,…

- Primul caz cunoscut de COVID-19 ar fi fost al unui vanzator dintr-o piața din Wuhan, China și nu al unui contabil care parea sa nu aiba nicio legatura cu piața, dar al carui caz a contribuit la speculații ca virusul s-ar fi scurs dintr-un laborator, potrivit unui studiu american potrivit Reueters. Originea…

- Gabriel Mosoianu a facut parte din trupa de acrobați care a avut primul numar la deschiderea circului de stat, in 1954. Ani la rand a avut reprezentații in Rusia, Statele Unite ale Americii, China, Mongolia sau Brazilia.Moșoianu a cunoscut mai mulți șefi de stat. Președinții americani Richard Nixon…

- Administratia Biden incearca o noua abordare pentru a bara ascensiunea statului comunist. In centrul „doctrinei Biden“ se afla strategia de „indiguire a Chinei“, pentru franarea expansiunii, spus multi analisti.