Antrenamentul de sambata al lui FC Voluntari a fost filmat cu o drona. Ilfovenii banuiesc ca aparatul fusese trimis de cineva de la FCSB, deși nu au dovezi cu care sa demonstreze. Informațiile nu i-au ajutat pe roș-albaștri, care abia au luat un punct, 0-0 in meciul de duminica. Fotbalul romanesc e sarac și nu are succes in cupele europene, dar e capabil sa creeze scene de spionaj ca in filme. FC Voluntari și FCSB au remizat duminica seara, a fost 0-0. ...