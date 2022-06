Spion rus infiltrat la Curtea Penală Internațională Serviciile secrete olandeze au identificat un spion al Serviciul de informații militare rus, GRU, infiltrat sa lucreze chiar in cadrul Curții Penale Internaționale, dezvaluie BBC. Barbatul ar fi folosit o identitate falsa, braziliana, pentru a calatori din Brazilia in Olanda. Serviciile secrete l-au oprit la sosirea in țara lor, deoarece urma sa fie stagiar la […] The post Spion rus infiltrat la Curtea Penala Internaționala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

