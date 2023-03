Un cetatean rus care a incercat sa se infiltreze in Curtea Penala Internationala vara trecuta a fost inculpat vineri pentru spionaj in Statele Unite, unde este acuzat ca a trait sub o identitate falsa timp de doi ani, scrie AFP, citat de Agerpres.

Serghei Cerkasov, 37 de ani, "a lucrat ca agent ilegal al serviciilor ruse de informatii sub pseudonimul brazilian Victor Muller Ferreira", potrivit unui comunicat al procurorului federal din Washington.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

…