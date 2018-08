Stiri pe aceeasi tema

- Agenții de contrainformații americani au deconspirat o agenta al FSB-ului, care, timp de mai bine de 10 ani, a lucrat în Ambasada SUA de la Moscova. Femeia, care a fost angajat de catre Departamentul de Stat, american, a avut acces la poșta interna din cadrul misiunii diplomatice. …

- De nationalitate rusa, femeia a lucrat pentru Secret Service - o agentie responsabila cu misiuni de protectie si paza si investigatii pe teritoriul american si in strainatate - fara a trezi suspiciuni pana in 2016, potrivit CNN, care citeaza joi un oficial al administratiei de la Washington. In…

- Serviciile americane au descoperit un agent rus infiltrat in ambasada Statelor Unite din Moscova. Potrivit cotidianului britanic The Guardian, respectivul cetatean rus, o femeie, a fost angajata de Secret...

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Marea Britanie formuleaza acuzatii nefondate impotriva Rusiei in cazul otravirii fostului spion rus si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, scrie The Guardian potrivit News.ro . Intrebat intr-un interviu pentru Fox News despre afirmatia…

- Maria Butina, o cetațeana de origine rusa in varsta de 29 de ani, a fost arestata duminica și a fost prezentata luni in fața unui magistrat din Washington fiind acuzata de conspiratie in vederea infiltrarii unor organizatii politice americane in beneficiul guvernului rus, conform Departamentului American…

- Desi exista politisti locali, care se plimba pe strazi, reprezentantii Primariei sustin ca nu reusesc sa ii opreasca si sa ii identifice pe cei care distrug bunurile publice. Investigatorii privati isi vor incepe munca de la 1 iulie si vor fi platiti cu 17 lei pe ora, din bani publici. Potrivit…

- Investigatorii federali l-au acuzat pe fostul manager de campanie al lui Trump, Paul Manafort, ca a influentat potentiali martori in timp ce era eliberat pe cautiune inaintea unui proces privind frauda bancara, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Investigatorii care lucreaza pentru procurorul…

- Ambasada SUA in China a emis miercuri o alerta medicala dupa ce un angajat al guvernului american a fost victima unei leziuni cerebrale, incident ce aminteste de problemele auditive suspecte ale diplomatilor americani in Cuba.Ambasada SUA.