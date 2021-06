Spion „în cercetare”: Germania a arestat un om de ştiinţă rus Germania a anuntat arestarea pe teritoriul sau a unui om de stiinta rus care lucra intr-o universitate si care este suspectat de spionaj pentru Moscova. Un caz care ar putea complica relatiile bilaterale deja tensionate dintre cele doua tari, potrivit France Presse. Barbatul, prezentat de justitia germana doar sub numele de Ilnur N., este ”puternic suspectat, cel putin de la inceputul lui octombrie 2020, de a fi fost angajat de un serviciu de informatii rus”, in timp ce lucra ca asistent stiintific la o universitate germana, potrivit Parchetului federal din Karlsruhe, care se ocupa de cazurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

