- Dan Coats, directorul Serviciilor de informații americane, a declarat ca Moscova continua sa duca o campanie generalizata de mesaje cu scopul slabirii și divizarii Statelor Unite, adaugand ca Rusia nu este singura țara care incearca sa intervina in alegerile din SUA, informeaza postul BBC News, potrivit…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump , cu omologul sau rus, Vladimir Putin , nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a declarat ca Washingtonul nu are incredere in Moscova și Rusia nu va deveni niciodata un prieten al Statelor Unite. „Nu avem incredere in Rusia, nu avem incredere in Vladimir Putin și nu vom avea niciodata incredere in el, nu vor deveni niciodata prietenul nostru.”…

- Șefa democraților din Camera Reprezentanților, Nancy Pelosi, a sugerat, luni, ca Moscova il șantajeaza pe președintele Donald Trump, iar Rusia ”are ceva despre” liderul american, in timp ce liderii Statelor Unite și Rusiei s-au intalnit la Helsinki, Finlanda, relateaza The Washington Times .

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP. ”Germania este prizoniera Rusiei,…

- FIFA World Cup Russia 2018 se va desfasura in 11 orase, in perioada 14 iunie - 15 iulie 2018, scrie rbth.com. Autoritatile vor sa interzica anumite lucruri, pentru a spori securitatea, astfel incat unele mecanisme de rutina vor fi modificate.Fara alcool in recipiente din sticla. Nu vei…

- Javad Zarif a fost citat aflandu-se la o intrunire cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov in Moscova, in cadrul caruia au discutat despre masurile pe care Rusia si Iranul le vor lua pentru a salva inetegerea nucleara, dupa ce Washingtonul a anuntat ca se retrage din acord.Presedintele…