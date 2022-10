Stiri pe aceeasi tema

- Moldovagaz nu a primit oficial din partea Gazpromului nicio inștiințare privind reducerea volumelor de gaze care vor fi livrate in luna noiembrie. Declarațiile au fost facute de șeful Legislativului, Igor Grosu in cadrul unui briefing de presa susținut cu președinta Camerei Deputaților a Parlamentului…

- Au mai ramas doar citeva zile pina cind compania Moldovagaz ar trebui sa achite catre concernul rus Gazprom tot consumul pentru luna septembrie și avansul pentru luna octombrie. Insa, pina in acest moment plațile respective inca nu au fost facute, anunța ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale,…

- Moldovagaz platește chirie pentru noul sediul, pe care l-a construit, catre „Flacara Albastra”. Declarațiile au fost facute de președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, invitat in cadrul ediției din 13 octombrie a emisiunii „Cutia Neagra” de la TV8. „Da, pentru ca proprietarul este Flacara Albastra. Compania…

- Rusia este deschisa unei posibile intalniri intre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Joe Biden, la urmatorul summit G20, și va lua in considerare propunerea daca aceasta va fi inaintata, a declarat marți ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „Am spus intotdeauna ca nu refuzam…

- Condiția de achitare a cheltuielilor de transport al volumelor de gaze suplimentare pe teritoriul Ucrainei a fost o condiție noua in contractul din 2021 semnat de Moldovagaz cu Gazprom. Cheltuielile de transport sint achitate pe malul drept de Moldovagaz și pe cel sting de Tiraspoltransgaz. Declarațiile…

- Consecințele extrem de negative pentru regiunea transnistreana impiedica Rusia sa opreasca livrarea gazelor catre Moldova, deși Gazprom are deja un motiv formal pentru a face acest lucru, deoarece auditul datoriei istorice a Moldovagaz nu a fost finalizat pina la 1 mai. Despre acest lucru a declarat…

- Gazprom a anunțat ca a acceptat solicitarea Moldovagaz de a amana plata avansului pentru gaz pana la 1 septembrie. E vorba de gazul livrat in luna august. Despre asta a scris șeful Moldovagaz, Vadim Ceban.

- Moldovagaz considera ca noul tarif la gaze este insuficient, menționind ca nu va duce decit la o noua creștere a abaterilor de tarif. In aceasta situație, compania a cerut Gazprom sa amine plata in august, iar autoritaților moldovenești le propune sa introduca plați in avans de la companiile de combustibil…