- Astazi incepe o noua vacanța de 1 mai la mare. Peste 35.000 de romani sunt așteptați pe litoral unde multe hoteluri, terase și cluburi se deschid in noul sezon estival. Deși minivacanța e mai scurta anul acesta, litoralul va musti de turiști, in special in Mamaia, Vama Veche și Costinești. Loc unde…

- Dupa ce au lansat hituri precum „Sunshine” și „Lele Song”, DJ SAVA și Connect-R colaboreaza din nou, de data aceasta pentru „Jamaica”, un single cu un vibe fresh care se va potrivi zilelor calduroase de vara ce se lasa așteptate. Cu muzica compusa de Connect-R, textul scris de Loredana Cavasdan și producția…

- Sambata aceasta, Armin van Buuren, Tom Odell, INNA, Grasu XXL, Irina Rimes, Guess Who, Carla’s Dreams, Vama, Spike și mulți, mulți alții vor urca pe scena evenimentului caritabil WE ARE ONE la Arena Naționala, pentru a stange bani pentru poporul ucrainean. Fii parte din mișcare și vino alaturi de Armin…

- Primaria Capitalei a anunțat ca va incheia va incheia un protocol de colaborare cu Romexpo pentru cazarea refugiaților din Ucraina. Propunerea a fost aprobata in ședința CGMB de marți. Conform primariei, Romexpo va pune la dispoziție cu titlu gratuit pavilionul central pentru 30 de zile, cu posibilitate…

- Vineri, 4 Martie, la STRATA, are loc vernisajul expoziției THERE ARE NO BAD TRIPS, ONLY FEAR – un solo show al artistului vizual Michele Bressan, curatoriat de Diana Marincu. Amplasata in districtul expansiv al atelierelor de arta din perimetrul „Romexpo”, in vecinatatea Combinatului Fondului Plastic,…

- Pandemia și restricțiile i-au fost de folos artistului Nane (30 ani), care s-a bucurat sa faca mai multa muzica decat „sa stea pe drumuri prin țara”. Cantarețul de rap/trap caștiga bani nu doar din muzica, ci și din afaceri. Invitat la podcastul produs și gazduit in exclusivitate de canalul de Youtube…

- SANADOR ramane un partener medical de incredere in lupta cu noul coronavirus și pune la dispoziția celor interesați multiple metode de testare COVID-19. Pana la 12 februarie, pentru fiecare test COVID RT-PCR sau test antigenic rapid recoltat și efectuat la SANADOR, puteți beneficia GRATUIT și de…