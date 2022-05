Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul cantareț Spike, a cantat vineri seara alaturi de manelistul Adrian Minune in cadrul evenimentului Red Bull Soundclash din București. Cel din urma a fost invitat pentru a-l susține pe rapper in „lupta” contra Irinei Rimes. In timpul probei „wild card”, Spike l-a avut invitat pe Adrian Minune…

- Sambata, 30 aprilie, Jador a fost implicat intr-un accident rutier in Capitala. Celebrul cantareț de manele și-a anunțat prietenii virtuali de pe rețelele sociale ca și-a lovit bolidul de lux. Ce a pațit fostul Faimos de la Survivor Romania 2021. Solistul nu este la primul accident de acest fel. Jador…

- Celebrul dansator de flamenco Eduardo Guerrero vine pentru prima data in Romania, unde va susține doua spectacole de gala. Supranumit regele Flamenco-ului modern, spaniolul va dansa in fața publicului de la București pe 26 și 27 mai. Extrem de apreciat de public, laudat in presa internaționala, Eduardo…

- Adriana Simionescu, fiica cea mica a lui Adrian Minune, se pregatește sa se casatoreasca, insa tanara vrea sa devina și mama cat de curand. La Acces Direct, ea a povestit și cum s-a cunoscut cu partenerul sau de viața mai mare cu cinci ani decat ea.

- Celebrul grup IL DIVO va concerta pe 3 noiembrie la Sala Palatului din Bucuresti. Dupa tragica veste legata de disparitia lui Carlos Marin, IL DIVO au decis sa continue turneul si sa-l dedice memoriei fostului lor coleg, ca un tribut sub denumirea “For Once In My Life Tour”. Primele 200 de bilete din…

- Un concert caritabil sustinut de trupele Timpuri Noi, Stema si "Bebe Astur si invitatii" va avea loc joi, de la ora 19,00, la Casa de Cultura a Studentilor, in cadrul campaniei umanitare "Implica-te! Cei de langa noi au nevoie de ajutor!". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Adrian Simionescu demonstreaza inca o data ca familia este pe primul loc in viața lui! Manelistul a sarbatorit de Dragobete cum nu se poate mai bine, acasa, cu toți membrii familiei reuniți. Iata cum s-a fotografiat cu cele doua fiice ale sale, Karmen Simionescu și Adriana Simionescu!

- Constantin Brancuși, sculptorul roman considerat unul din primii mari creatori ai artei moderne, a fost prieten cu multe personalitați remarcabile. James Joyce, considerat unul dintre cei mai importanți scriitori ai secolului al XX-lea, l-a vizitat pe Brancuși in atelierul sau din Paris, iar artistul…