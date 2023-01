Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Pavel Bartoș au lansat clipul oficial al piesei filmului „Ramon” regizat de Jesus del Cerro, regizorul „Miami Bici”. Povestea personajului, care va putea fi urmarita incepand cu 3 februarie, doar in cinematografe, este spusa de data aceasta pe ritmurile unei melodii vibrante, care contureaza…

- Personajele din „Taximetriști”, comedia despre viața de noapte din București vazuta de doi taximetriști, Liviu (Rolando Matsangos) și Lica (Alexandru Ion), ce iau parte la o serie de evenimente pline de umor și rasturnari de situație, apar intr-un videoclip lansat de rapperul Spike pentru o piesa cu…

- Andi Vasluianu il interpreteaza pe Mircea in comedia "Taximetristi", care va rula in cinematografe din 20 ianuarie. Actorul spune pentru News.ro ca a avut experiente placute cu taximetristii din Bucuresti, nu-i place sa judece oamenii, dar a povestit cu umor ca fiind confundat cu Dragos Bucur a fost…

- Filmul „Taximetristi”, regizat de Bogdan Theodor Olteanu, cu Alexandru Ion, Rolando Matsangos, Maria Popistasu, Victoria Raileanu, Monica Birladeanu, Andi Vasluianu, Cosmin Nedelcu („Micutzu”) in rolurile principale, va rula in cinematografe din 20 ianuarie, informeaza News.ro. Fii la curent…

- Cu: Alexandru Ion, Rolando Matsangos, Maria Popistașu, Victoria Raileanu, Monica Birladeanu,, Andi Vasluianu, Cosmin Nedelcu („Micutzu”) Doi taximetriști trec, intr-o noapte, printr-o serie de intamplari care le dau viețile peste cap. „Taximetriști” – cel mai recent film regizat de Bogdan Theodor Olteanu,…

- Chelsea Cutler a lansat „Men On The Moon”. Piesa sosește dupa saptamani in care a fost prezentata pe rețelele de socializare și a interpretat-o ​​live in turneu, creand așteptarea fanilor și semnaland inceputul unui nou capitol pentru artist. Pe melodie, Chelsea canta pe o melodie in care se regaseste…

- Sfarșitul de saptamana vine cu o dubla surpriza pentru fanii simpaticei soliste Codruța Filip care a ales chiar de ziua ei, pe 11 noiembrie, sa lanseze o noua piesa care se numește “Dorul” și pentru care a filmat un videoclip fresh și cool. Luna noiembrie este una speciala pentru Codruța Filip care…

- Palaye Royale a lansat albumul “Fever Dream”. Realizat in colaborare cu producatorul nominalizat la Grammy Chris Greatti (YUNGBLUD, WILLOW), setul de 13 piese a luat viața in decursul unui an, trupa lucrand in izolare deliberata și luandu-și timp din belșug pentru a sculpta fiecare piesa bogat orchestrata.…