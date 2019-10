Stiri pe aceeasi tema

- “Made in Germany” nu se mai vinde. Semnele recesiunii se aduna in Germania Comenzile noi din industrie in Germania au inregistrat o scadere peste asteptari in luna august, din cauza cererii interne slabe, arata datele statistice publicate luni. Comenzile pentru bunuri “Made in Germany”…

- Comenzile pentru bunuri ‘Made in Germany' au scazut cu 0,6% in luna august comparativ cu luna iulie, iar cererile pentru bunuri de capital au scazut cu 1,6%, a anuntat luni Ministerul Economiei. Scaderea este mai ampla decat estimau analistii intervievati de Reuters care mizau pe un declin de 0,3%.…

- Indicele referitor la asteptarile investitorilor si analistilor calculat de institutul ZEW s-a imbunatatit de la minus 44,1 puncte in august la minus 22,5 puncte in septembrie. Analistii anticipau un nivel de minus 37 de puncte. Cu toate acestea, indicatorul ramane semnificativ sub media pe termen…

- Cea mai mare economie a Europei intra in recesiune, afectata de un Brexit fara acord si de escaladarea tensiunilor comerciale globale Institutul de cercetare economica Ifo din Munchen si-a redus estimarile privind evolutia PIB-ului Germaniei in 2019 si a avertizat chiar ca o recesiune va lovi cea mai…

- Germania va renunta din 2021 la taxa de solidaritate, a anuntat luni ministrul de Finante, Olaf Scholz, adaugand ca doar cativa contribuabili bogati vor continua sa o plateasca, transmite Bloomberg. Taxa de solidaritate a fost introdusă la începutul anilor '90 pentru a acoperi în principal…

- Guvernul german se așteapta ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana la 31 octombrie fara un acord privind viitoarele relații, a relatat joi presa germana, care a citat un document al Ministerului german de Finanțe, informeaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Publicația Handelsblatt…

- Perspectivele economice se deterioreaza pe plan global in aceasta vara, din cauza escaladarii conflictului comercial dintre SUA si China, arata rezultatele studiului publicat luni de Institutul de Cercetare Economica Ifo din Munchen, transmite Reuters. Indicii privind condiţiile actuale şi…

- Ministrul spaniol al Economiei, Nadia Calvino nu mai este un candidat pentru functia de director general al Fondului Monetar International (FMI), a declarat vineri un purtator de cuvant al Guvernului de la Madrid, citand necesitatea de a se gasi un candidat comun al UE ca motiv pentru retragere,…