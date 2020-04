Spiegel: Cea mai mare economie europeană se așteaptă la cel mai sever declin din 1950. Berlinul ia măsuri economice fără precedent Spiegel: Cea mai mare economie europeana se așteapta la cel mai sever declin din 1950. Berlinul ia masuri economice fara precedent Economia germana va inregistra anul acesta un declin intre 6% si 7%, din cauza impactului pandemiei cu coronavirus, cel mai sever declin din 1950, a scrie revista Spiegel, preluata de Bloomberg. Redresarea ar urma să se accelereze în 2021, când PIB-ul celei mai mari economii europene este aşteptat să urce cu peste 5%, susţine Spiegel, care citează previziunile ce ar putea fi publicate săptămâna viitoare de Ministerul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

