„Spider-Man: No Way Home” a revenit pe primul loc în box office-ul nord-american „Spider-Man: No Way Home” a revenit pe primul loc in box office-ul nord-american, dupa sase saptamani de la lansare, adaugand venituri de 14,1 milioane de dolari din 3.705 cinematografe in acest weekend. La nivel global, filmul a generat incasari de 1,6 miliarde de dolari. „Scream”, cu Neve Campbell si Courteney Cox in distributie, al cincilea film din franciza si primul in peste zece ani, a coborat pe locul secund, in al doilea weekend de la lansare, cu venituri de 12,4 milioane de dolari. Animatia „Sing 2” s-a mentinut pe locul al treilea si a avut incasari de 5,7 milioane de dolari, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Spider-Man: No Way Home”, cel mai recent capitol cinematografic al aventurilor omului-paianjen, a urcat pe prima pozitie a box-office-ului nord-american, cu incasari de 14,1 milioane de dolari in acest weekend, potrivit datelor provizorii publicate duminica de Exhibitor Relations, companie specializata…

- Filmul „Omul-Paianjen: Niciun drum spre casa/ Spider-Man: No Way Home”, regizat de Jon Watts, a ramas in fruntea box office-ului romanesc de weekend. Al treilea lungmetraj din serie cu Tom Holland in rol principal a generat, in al cincilea weekend de la premiera, 683.403 de lei, adunand in total in…

- Filmul „Omul-Paianjen: Niciun drum spre casa/ Spider-Man: No Way Home", regizat de Jon Watts, a ramas in fruntea box office-ului romanesc de weekend. Al treilea lungmetraj din serie cu Tom Holland in rol principal a generat, in al cincilea weekend de la premiera, 683.403 de lei, adunand in total in…

- „Spider-Man: No Way Home”, cel mai recent capitol cinematografic al aventurilor omului-paianjen, se mentine ferm pe prima pozitie a box-office-ului nord-american, cu încasari de 33 de milioane de dolari în acest weekend însa un nou film cu spioni cu Penelope Cruz în…

- Lungmetrajul fantasy „Spider-Man: No Way Home”, al treilea cu Tom Holland in rol principal, s-a clasat pe primul loc in box office-ul nord-american in primul weekend din an, conform news.ro In al treilea weekend de la debutul pe marile ecrane, filmul a generat incasari de 52,7 milioane de…

- Lungmetrajul „Spider-Man: No Way Home”, al treilea cu Tom Holland in rol principal, a devenit productia Sony cu cele mai mari incasari in box office-ul american, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro. Filmul a generat incasari de 19,7 milioane de dolari in Ajunul Craciunului, aducand…

- CEO-ul Tesla Elon Musk afirmat ca se gandește sa renunțe „la slujba” pentru a deveni influencer „full-time” dupa ce a vandut in ultima luna actiuni in valoare de aproape 12 miliarde de dolari. Potrivit Reuters , Musk, cel mai bogat om de pe planeta, a vandut un nou pachet de 934.091 actiuni Tesla cu…

- Interlopii romani au furat combustibil in valoare de doua milioane de dolari de la baza militara din Mihail Kogalniceanu. DIICOT a deschis o ancheta la plangerea guvernului federal al SUA. Miercuri dimineața, suspecții au fost ridicați in timpul perchezițiilor de amploare desfașurate. Șase percheziții…