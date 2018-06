Stiri pe aceeasi tema

- Foresta II Omnia a pierdut, pe stadionul Areni, cu scorul de 1-2, in fața celor de la CSM Bacau, in prima manșa a barajului interjudețean al Campionatului Național pentru echipele de juniori A1. Trupa antrenata de Florin Cristescu și Laurențiu Andrieș a marcat in repriza secunda, prin Bogdan Buțerchi,…

- BOK Construction, firma unui sucevean care s-a stabilit in Marea Britanie, a primit un premiu la un eveniment important de afaceri ce a avut loc in Anglia. Compania de constructii este una romaneasca, ce isi are sediul la Londra si a fost fondata de Constantin Boca, un tanar din comuna suceveana Botosana.

- Membrii trupei suedeze ABBA s-au reunit dupa 35 de ani pentru a inregistra doua noi piese, iar una dintre acestea, "I still have faith in you", va fi interpretata cu prilejul unui show televizat la care vor participa avatarurile lor digitale, care va avea loc in iarna acestui an.

- Cea de-a XI-a editie a Festivalului International Shakespeare debuteaza luni, la Craiova, cu spectacolul „Povestile africane ale lui Shakespeare”, prezentat de Teatrul Nou din Varsovia (Polonia), in regia lui Krzysztof Warlikowski. Timp de 2 saptamani, trupe din Polonia, Marea Britanie, Coreea de Sud,…

- O luna și noua zile. Atat a mai ramas pana cand Prințul Harry și Meghan Markle vor deveni soț și soție, iar presa din Marea Britanie scoate la iveala tot mai multe detalii despre nunta celor doi.

- Potrivit unei surse a publicatiei Variety, toate cele cinci membre ale trupei Spice Girls au fost de acord sa le fie utilizate imaginile pentru aceasta animatie. Cele cinci membre ale grupului isi vor imprumuta vocile pentru personajele lor - Victoria Beckham („Posh Spice"), Melanie Brown („Scary Spice"),…

- Legendara trupa americana de hardcore/punk, Dead Kennedys, canta in premiera la Bucuresti pe 3 iulie in Club Fabrica! Primele 50 de bilete costa doar 75 de lei si se gasesc pe www.iabilet.ro, in magazinele Fanco si in reteaua www.iabilet.ro/retea Formata in San Francisco, California in 1978, trupa a…