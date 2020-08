Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe persoane se gandesc cu nostalgie la primele doua luni ale anului, atunci cand cuvantul „coronavirus” era vehiculat doar de catre un numar foarte mic de persoane, iar știrile din indepartatul Wuhan pareau ceva ce nu poate avea vreo influența asupra destinului unui roman mediu. Fiecare…

- Presedintele american Donald Trump insista ca strategia sa de combatere a COVID-19 functioneaza, in ciuda faptului ca mai multe state au raportat cifre record in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri, scrie CNN. Intr-un discurs sustinut la Casa Alba cu ocazia Zilei Independentei Americii, presedintele…

- UPDATE, ora 11:19 – Inca doua decese din cauza COVID-19 s-au inregistrat in Romania, numarul total ajungand la 1.126, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de 78 de ani din Suceava, fara comorbiditati, si o femeie de 51 de ani din judetul Hunedoara. (Agerpres) UPDATE,…

- Au fost inregistrate 16.871 de cazuri de COVID-19 in Romania, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, duminica, 17 mai. Sunt 167 cazuri noi. De asemenea, sunt 9.890 de persoane declarate vindecate și externate. Comparativ, pana sambata erau 16.704 cazuri (267 noi fața de vineri),…

- Inca 14 persoane infectate cu noul coronavirus, opt femei si sase barbati cu varste cuprinse intre 36 si 83 de ani, au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 1.070, informeaza Grupul de Comunicare Strategica, citat de...

- "JOS MASCA, DLE ORBAN! Ieri am gasit maști de protecție. Am luat 50 de bucați pentru ca de vineri ele vor fi obligatorii. Dupa ce le-am luat simțeam ca am in mana un obiect de neprețuit, avand in vedere ca de 2 luni ele sunt cautate zilnic de romani, dar nu se gaseau nicaieri sau erau la prețuri…

- Ziarul Unirea Inca noua pacienți cu COVID-19 au DECEDAT. Bilanțul total ajunge la 991 de morți Inca noua pacienți cu COVID-19 au DECEDAT. Bilanțul total in Romania ajunge la 991 de morți. Deces 983 Barbat, 31 ani, județ Neamț. Data confirmare: 25.04.2020. Data deces: 11.05.2020. Comorbiditați: Schizofrenie,…

- Pandemia de COVID-19 s-a soldat cu peste 280.000 de morti in lume, dintre care aproape 85% in Europa si in SUA, de la aparitia sa in China in decembrie anul trecut, potrivit unui bilant intocmit de AFP din surse oficiale pana duminica, la ora 16.35, conform agerpres.ro. In total au fost inregistrate…