Sperietură mortală O calugarița se duce la doctor: – Doctore, nu pot scapa de sughiț… Doctorul o consulta și-i spune : -Sunteți insarcinata. Calugarita se intoarce la manastire și povestește ce i-a spus doctorul. A doua zi, stareta se adreseaza doctorului : – Domnule doctor, este adevarat? Maicuța noastra cea tanara este insarcinata? – Nu, dar i-a […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stapanul animalului a denunțat teribila fapta dupa ce și-a dat seama ca un grup format din opt barbați au violat capra insarcinata. Incidentul a avut loc in India și a șocat autoritațile. Aslup, stapanul animalului, a mers sa vada ce face capra dupa ce a auzit-o scoțand sunete ciudate, potrivit mirror.co.uk.…

- Politistii Capitalei au actionat luni pentru a gasi o femeie, in varsta de 36 de ani, insarcinata in 9 luni, dupa ce aceasta a apelat numarul de urgenta 112 si a sesizat faptul ca se afla in zona padurii Baneasa, moment in care acumulatorul telefonului sau s-a descarcat inainte de a putea preciza cu…

- Gabriela Cristea și-a indeplinit cel mai mare vis: acela de a deveni mama. Insa vedeta a facut și extrem de multe sacrificii pentru a ramane insarcinata. (Promotiile zilei la monitoare) Gabriela Cristea și-a indeplinit cea mai mare dorința. Vedeta a devenit mamica, insa puțini sunt cei care știu prin…

- Viceprimarul unei comune din judetul Prahova a surprins o femeie imbracata in straie de maicuta in timp ce abandona pe un camp din apropiere de Ploiesti mai multi caini, adulti si pui. Oprita pe camp, femeia pe care edilul a filmat-o a recunoscut ca a lasat animalele, spunand ca nu a stiut ca le…

- Viceprimarul comunei prahovene Plopu, Vasile Albu, a surprins o femeie imbracata in straie de maicuta care a abandonat pe un camp la cativa kilometri de municipiul Ploiesti mai multi caini. Edilul a oprit masina in trafic si a luat o la intrebari pe femeia aflata la volan. Initial, ea a negat…

- O maicuța de la Manastirea Ghighiu a aruncat caini bagați in saci pe un camp, intre localitațile Bucov și Plopu din județul Prahova. Gestul nemilos a fost filmat de viceprimarul comunei Plopu care a oprit duba condusa de maicuța. Calugarița și-a recunoscut fapta și s-a scuzat, spunand ca „am greșit”.…