- Merih Demiral (26 de ani, Al Ahli - Arabia Saudita) a calificat Turcia in sferturile de finala ale Euro 2024, dupa ce a marcat de doua impotriva Austriei (2-1). Cand a sarbatorit primul gol, din minutul 1, fundașul a facut „salutul lupului”, considerat o marturisire a ideologiei extremiste de dreapta,…

- 6 naționale au obținut calificarea in „serturile” de finala de la Campionatul European din Germania. Alte 4, printre care și Romania, lupta in aceasta seara pentru un loc in topul celor mai bune 8 echipe de pe continent. Germania, Spania, Elveția, Anglia, Franța și Portugalia sunt echipele care au trecut…

- ”Investitiile in utilaje de productie si echipamente militare au crescut cu 80% in Romania, anul trecut, comparativ cu perioada pre-pandemie, mult peste media Uniunii Europene de 30%”, conform datelor Eurostat analizate de Colliers. Aceste cifre reflecta si dinamica inchirierilor de spatii industriale…

- Exporturile de masini pur electrice si hibride plug-in catre Brazilia au crescut de 13 ori, pana la 40.163 de unitati in aprilie, fata de aceeasi luna a anului trecut, devenind cea mai mare piata de export pentru a doua luna consecutiva, potrivit datelor China Passenger Car Association (CPCA). Cresterea…

- Sefa extremei drepte franceze Marine le Pen a declarat miercuri ca partidul sau, Rassemblement National (RN - Adunarea Naționala), trebuie sa rupa clar legaturile cu Alternativa pentru Germania (AfD), sugerand ca formatiunea germana a devenit un aliat prea toxic inaintea alegerilor europene din 6-9…

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, redactata de Rusia, care cerea tuturor tarilor sa impiedice “pentru totdeauna” amplasarea, amenintarea sau utilizarea oricaror arme in spatiul cosmic, a esuat luni, organismul format din 15 membri fiind divizat in privinta acestui demers,…

- In fiecare an, la 20 mai, este sarbatorita Ziua mondiala a albinelor. Instituita de ONU in anul 2017, aceasta zi evidentiaza importanta albinelor pentru umanitate si atrage atentia asupra necesitatii protejarii acestora, dar si a altor polenizatoare. Potrivit celor mai recente date Eurostat, in anul…

- Ordinea mondiala construita dupa 1945 este „in pragul distrugerii”, a avertizat secretara generala a Amnesty International, Agnes Callamard, cu prilejul publicarii raportului anual al organizatiei privind situatia drepturilor omului in lume, transmit AFP si dpa. Raportul critica in special Israelul,…