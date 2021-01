Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de familie din judetul Calarasi anunta, intr-o postare pe Facebook, ca va scoate din lista sa persoanele care refuza vacccinarea, invocand un articol de lege care arata ca asiguratii au obligatia sa respecte cu strictete

- Vaccinarea șefului statului nu se va face public, potrivit Realitatea PLUS.A doua etapa de vaccinare impotriva COVID-19 incepe la sfarșitul acestei saptamani, vineri, 15 ianuarie.Tot in a doua etapa vor mai fi vaccinați și membrii Guvernunlui, potrivit Realitatea PLUSReamintim ca președintele Klaus…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, anunta ca autoritatile si-au propus o accelerare a campaniei de vaccinare, avand in vedere ca aceasta a debutat inaintea termenului estimat in luna decembrie. Gheorghita anunta ca dupa 15 ianuarie se intra in etapa a doua…

- Raed Arafat a vorbit despre modul in care vor fi afectați cetațenii romani care refuza sa faca vaccinul anti-COVID-19. Secretarul de stat a facut declarații prin care lamurit, in mod foarte clar, faptul ca vaccinarea este stict opționala, iar cei care nu vor sa se imunizeze nu vor suferi niciun fel…

- Daca ați crezut ca doar la Primaria Carei mai gasești cate un angajat care taie frunza la caini sau smulge buruieni prin oraș in timpul programului pentru care este platit din banul public, va inșelați. O viitoare mamica ne-a semnalat faptul ca a depus pe data de 16 noiembrie, la punctul de lucru…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a transmis astazi un comunicat de presa referitor la vaccinarea anti Covid din punctul de vedere al BOR. Pentru succesul campaniei de vaccinare anti-Covid 19, este necesara informarea corecta a populației cu privire la unele aspecte, precum caracterul voluntar,…

- Masurile luate in zonele devenite focare de coronavirus au eșuat, pentru ca, dupa 14 zile, numarul cazurilor de coronavirus este in continuare in creștere progresiva, spune medicul Radu Țincu. El adauga ca daca sistemul sanitar ajunge la capacitate maxima, indicatorii ca rata de transmisibilitate sau…