Stiri pe aceeasi tema

- Starul american al baschetului feminin Brittney Griner, incarcerata in Rusia, a fost condamnata joi la noua ani de inchispare cu privire la detinere de droguri si trafic de droguri, anunta Trubunalul Khimki, situat in apropiere de Moscova - aproape pedeapsa maxima pentru aceste fapte, de zece ani…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, vineri, ca este dispus sa discute cu secretarul de stat american, Antony Blinken, despre un posibil schimb de prizonieri care sa o includa si pe jucatoarea din WNBA, Brittney Griner, relateaza AP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a sosit miercuri in Iran, a relatat televiziunea de stat iraniana, intr-un context in care puterile mondiale si Teheranul incearca sa restabileasca acordul nuclear din 2015, insa negocierile se afla in impas, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Moscova se confrunta cu dificultati in privinta exporturilor de cereale, din cauza sanctiunilor impuse navelor sale, a declarat miercuri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, intr-un interviu acordat postului francez de televiziune TFI, ca alungarea armatei ucrainene din regiunea Donbas este o prioritate absoluta pentru Moscova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov acuza tarile occidentale ca au imbratisat „rusofobia”. Moscova va decide daca relatiile cu Occidentul vor continua in conditiile in care imaginea Rusiei este denigrata de vestici. Oficialii rusi vor sa se concentreze pe dezvoltarea relatiilor cu China.…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a criticat vineri ''mentalitatea coloniala'' a Frantei si a Uniunii Europene in Mali, declaratie data in timpul vizitei efectuate la Moscova de omologul sau din aceasta tara africana condusa de o junta militara, Abdoulaye Diop, relateaza agentiile AFP si EFE.…

- Statele Unite au anuntat duminica sanctiuni impotriva a trei posturi de televiziune ruse, le-au interzis americanilor sa ofere servicii de contabilitate si consultanta rusilor si au sanctionat 27 de directori ai Gazprombank, pentru a pedepsi Moscova pentru invadarea Ucrainei, transmite Reuters.…