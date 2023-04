Speranțele informaticii românești, olimpiadă la Târgu Mureș Inspectoratul Școlar Județean Mureș organizeaza, in acest weekend, in parteneriat cu Ministerul Educației, Olimpiada Naționala de Informatica pentru Gimnaziu. La startul olimpiadei s-au aliniat peste 250 de elevi de gimnaziu din Romania care se vor intrece, maine, in cinci centre de concurs din Targu Mureș pentru a obține supremația la Informatica, materie școlara care se … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

